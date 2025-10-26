Заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе, генерал-лейтенант Роман Греков спрогнозировал будущее ВС России. Его слова передает РИА Новости.

Будущим ВС России Греков назвал военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. По его словам, они получили уникальный боевой опыт в современных условиях.

Таким образом, эти солдаты смогут обеспечить надежную обороноспособность государства на протяжении долгих лет, сказал военачальник.

Ранее политолог Алексей Чеснаков заявил о начале нового этапа конфликта на Украине. Такое заявление он сделал после того, как президент США Дональд Трамп пожелал удачи как Киеву, так и Москве.