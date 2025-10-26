Проанализированы характеристики «Буревестника»

Ракета «Буревестник» оснащена ядерной энергетической установкой, что обеспечивает ей практически неограниченную дальность полёта, сказано в материале «Военной хроники».

Как пишет телеграм-канал, ссылаясь на официальные данные, дальность применения «Буревестника» практически не ограничена.

«Ракета летит на предельно низких высотах и способна к маневрированию, — говорится в публикации. - Что позволяет ей эффективно прорывать системы противоракетной обороны». А «мощность ядерной БЧ, предположительно, составляет до мегатонны».

Путин сообщил о достижении задач по испытаниям «Буревестника»

Разработка «Буревестника», по данным канала, велась с 2001 года после выхода США из Договора по ПРО. Постановка её на вооружение, как указано, планируется к 2027 году.

Согласно представленной инфографике, скорость ракеты составляет 850—1300 км/ч, а высота полёта — 25—100 метров.

Сегодня стало известно, что "Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров.