Индия модернизирует свои истребители Су-30МКИ

Индия планирует модернизировать 70-75 процентов своего парка истребителей Су-30МКИ по программе "Супер Сухой". Как сообщает в воскресенье издание The Sunday Express, в результате срок эксплуатации находящихся в составе ВВС Индии боевых самолетов российского происхождения будет продлен еще на 20 лет.

Предполагается, что в ходе работ будет обновлена кабина пилотов, заменена устаревающая авионика, установлены новые радары, инфракрасные сенсоры и контейнеры РЭБ, в том числе разработанные индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Известно, что на сегодняшний день в составе ВВС Индии находятся около 300 истребителей Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский), около 50 из которых были закуплены в России в начале 2000-х годов, а основная часть затем произведена по лицензии на заводах индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

По данным индийских СМИ, в настоящее время предложение о модернизации парка Су-30МКИ рассматривается в министерстве обороны южноазиатской республики, после чего в ускоренном режиме должно быть принято правительственным комитетом по безопасности (CCS).

Ускорение бюрократических процедур в Дели по этому вопросу объясняется опасениями индийских военных по поводу снижения боеспособности национальных ВВС после недавнего вывода из эксплуатации истребителей МиГ-21Bison. Сообщается, что в настоящее время количество истребительных эскадрилий в самой густонаселенной стране мира снизилось до 29 при необходимых 42.

Постановка разработанных в Индии истребителей Tejas Mk1A на вооружение сильно затягивается, а находящиеся в строю боевые самолеты Jaguar and Mirage 2000 будут постепенно списаны к 2030 году. При этом произведенные во Франции в последние годы закупки ограниченного количества современных истребителей Rafale поколения 4++ не могут быстро и существенно поднять боеспособность ВВС страны на качественно новый уровень.

Ранее индийское информагентство ANI сообщало, что Нью-Дели рассматривает различные варианты сотрудничества с Россией по локализации производства новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э в Индии, а Москва изучает потенциальные планы инвестиций, которые потребуется вложить для этого в индийские предприятия HAL.