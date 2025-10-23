Гусев: в Воронежской области уничтожено не менее восьми беспилотников

В Воронежской области силы ПВО уничтожили не менее восьми беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль погиб мирный житель, ещё двое пострадали.