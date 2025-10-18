Опасность атаки беспилотников объявили в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в субботу, 18 октября, сообщил, что на территории региона объявили опасность атаки беспилотников.

— Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе объявили красный уровень «Угрозы атаки БПЛА» для городов Елец, Елецкого и Долгоруковского муниципального района, а также Становлянского и Измалковского муниципального округа.

— На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности, — сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.

За ночь 18 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский дрон над территорией Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областей, а также акваторией Черного моря и Республикой Башкортостан.