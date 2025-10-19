Названа пятерка самых эффективных ударных дронов России

Минобороны России сообщило об успешном применении ударного беспилотника «Молния» в зоне СВО. Этот уникальный дрон имеет самолётную схему и способен поднимать в воздух 6 кг взрывчатки. Также большую популярность в войсках получили и другие камикадзе: «Ланцет», «Овод», «Князь Вандал Новгородский» и «Герань». По мнению экспертов, в ходе СВО российская армия получила широкую номенклатуру ударных дронов для поражения объектов ВСУ на самых разных дистанциях.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения ударных беспилотников «Молния» группировки войск «Запад».

В военном ведомстве сообщили, что с помощью этих барражирующих боеприпасов были уничтожены замаскированные пункты временной дислокации ВСУ и бронетехника боевиков. Удары наносились по объектам противника в Харьковской области.

Как пояснил старший оператор «Молнии» с позывным Самурай, основная задача подразделения БПЛА заключается в обеспечении полного контроля над дорогами. Тем самым дроноводы нарушают логистику неприятеля и подрывают его способность к сопротивлению.

«В общем, перекрываем весь воздух противника, не даём ему превосходить нас в чём-либо», — подчеркнул Самурай.

Также с помощью «Молний» уничтожаются антенны, ретрансляторы, разведывательное оборудование ВСУ.

«Мы «ослепляем» нашего противника, не даём ему работать на далёкие расстояния с БПЛА, потому что мы выбиваем их антенны, лишаем их связи», — добавил Самурай.

Обнаружить и уничтожить

«Молния» является одним из самых популярных в российской армии самолётных дронов-камикадзе.

«С помощью БПЛА «Молния-2» наши военнослужащие уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав противника. Управляется «Молния», как и FPV-дрон, с помощью пульта и специальных очков. Для запуска используется пневматическая катапульта», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Помимо аэродинамической схемы, от классических FPV-дронов «Молния-2» отличается способностью нести до 6 кг боевого заряда и увеличенной дальностью полёта.

«Благодаря самолётной конструкции беспилотник доставляет к цели заряды, способные полностью разрушать укреплённые объекты. Дальность полёта свыше 50 км и высокая скорость делают его практически неуязвимым для групп воздушного противодействия противника», — сообщается на сайте военного ведомства.

«Молния» применяется в связке с другими БПЛА. Как подчёркивают в Минобороны РФ, именно «тесное взаимодействие расчётов разведывательных и ударных дронов позволяет наносить мощное и точное огневое поражение противнику».

С точки зрения военных, по боевым характеристикам «Молния» не уступает легендарному «Ланцету» производства компании ZALA. Сейчас она выпускает два варианта дрона-камикадзе — «Изделие 51» (Х-51) и «Изделие 52» (Х-52) дальностью 40 км и 25 км соответственно. В зоне СВО они применяются совместно с разведывательным аппаратом Z-16.

«Взаимодействие достаточно простое. Разведчик может работать 24 на 7, то есть в любое время суток мы можем обнаружить цель. Как только происходит обнаружение цели, мы даём команду на запуск «Ланцета» Х-51 или Х-52», — пояснил ранее пресс-службе Минобороны РФ старший оператор БПЛА с позывным Ворон.

В зоне СВО «Ланцеты» прославились как истребители реактивных систем залпового огня, средств ПВО, артиллерии, автомобилей и бронетехники украинских боевиков.

В этом году обе модификации «Ланцета» были усовершенствованы, получив, в частности, новую систему наведения и распознавания целей на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

«Модернизированные комплексы получили принципиально новые каналы связи, обладающие повышенной устойчивостью к средствам РЭБ, а также интеллектуальные системы наведения для повышения точности поражения целей», — сообщили ранее в ZALA.

Неуязвимы для РЭБ

По словам опрошенных RT экспертов, практически идеальными средствами поражения на небольшие дальности стали FPV-дроны коптерного типа. Как правило, их полезной нагрузкой являются снаряды от РПГ-7 и противотанковой мины ТМ-62. Мощности этих боеприпасов достаточно для вывода из строя любой техники ВСУ и разрушения полевых фортификаций.

«Как правило, FPV-дроны тягают от 1 до 3 кг. Но где-то с 2024 года для фронта изготавливаются и коптеры с более широкой рамой. Они предназначены для применения ТМ-62. Одна такая мина почти гарантированно уничтожает любую огневую точку и блиндаж», — пояснил в разговоре с RT военкор Алексей Кожевников.

По способу передачи сигнала FPV-коптеры подразделяются на две категории. Первая представлена классическими камикадзе на радиоуправлении, вторая — дронами на оптоволокне.

Одним из широко распространённых аппаратов первой категории является барражирующий боеприпас «Овод», который был разработан тульскими специалистами.

С 2025 года в зону СВО поставляется версия дрона с системой самонаведения «Площадь». Данное изделие способно обнаруживать, идентифицировать и захватывать наземные цели противника в условиях интенсивных радиоэлектронных помех.

«Он (оператор. — RT) наводит целик, потом фиксирует цель. После этого дрон летит к ней автономно. На дрон не влияют никакие сторонние факторы — ни средства радиоэлектронной борьбы, ни нарушения радиовидимости. Тем самым появляется возможность поражать цели, которые недоступны из-за противодействия средств РЭП (радиоэлектронного подавления)», — рассказал весной в беседе с RT разработчик «Овода» Андрей Иванов.

Одним из самых эффективных камикадзе эксперты считают «Князь Вандал Новгородский» (КВН) разработки НПЦ «Ушкуйник» (Новгородская область). Максимальная дальность полёта составляет 15—23 км.

«Да, хороший дрон «КВН» на 23 км, есть также на 15. По весу, кумулятив, фугас, что нужно — всё таскает. Замечаний особо нет. Хорошая машинка», — цитирует Минобороны оператора БПЛА с позывным Туман.

Как утверждает разработчик, метод передачи информации КВН имеет «высокую помехозащищённость, надёжность, устойчивость и качество изображения и управления на всём маршруте полёта».

Та самая «Герань»

Для ударов в глубину обороны противника ВС РФ широко используют тяжёлый камикадзе «Герань». Впервые широкой публике беспилотник был представлен на параде Победы текущего года.

Согласно сообщениям Минобороны РФ, в настоящее время по объектам ВСУ применяется модификация «Герань-2». Этот ударный дрон наносит удары по командным пунктам, складам, пунктам временной дислокации боевиков, энергетической и промышленной инфраструктуре Украины. Также он используется при нанесении комбинированных массированных ударов.

По данным «Военной хроники», пуски «Гераней» отвлекают ресурсы ПВО-ПРО Украины, вынуждая украинских боевиков использовать дорогостоящие зенитные ракеты. В связи с этим Россия наращивает производство камикадзе и масштаб их применения.

«Если текущая интенсивность применения «Гераней» сохраняется на уровне 250 единиц в сутки, то эффект будет ощущаться на уровне системного давления: удары по тыловым объектам, перегрузка ПВО, регулярные перебои с логистикой и сбором личного состава», — сообщали авторы ВХ этим летом.

По словам генерального директора КБ «Авиановации» кандидата технических наук Сергея Товкача, «Герань» превратилась в незаменимое средство поражения тыловых объектов Украины. При этом ударный БПЛА постоянно совершенствуется, претерпев уже несколько существенных модернизаций.

Как считает Алексей Кожевников, в ходе СВО Россия наладила производство целой линейки выдающихся по своим характеристикам ударных дронов, приспособленных к поражению неприятеля на самых разных дистанциях.