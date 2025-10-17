Алаудинов оценил потери ВСУ

Погибших и пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины по всей линии фронта может быть уже около двух миллионов. Об этом заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее несколько хакерских группировок сообщили о взломе компьютеров и локальной сети сотрудников украинского Генштаба. Хакеры привели оценки, согласно которым только за 2025 год ВСУ потеряли 621 тысячу человек убитыми и пропавшими без вести. При этом общие потери в 2022-2025 годах составили около 1,7 млн солдат и офицеров.

По словам генерал-лейтенант Апти Алаудинова, еще летом число погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих, списки которых «вытащили хакеры», было более 1,7 миллиона человек.

«А мы же знаем, что очень большое количество людей, они вообще даже еще не внесены в эти базы», - отметил он.

При этом командир спецназа «Ахмат» обратил внимание на то, что есть данные о больших потерях Вооруженных сил Украины уже после формирования полученного хакерами списка.

«То есть мы уже можем уверенно говорить о том, что около 2 миллионов человек ВСУ потеряло. Тут даже вопрос не безвозвратных потерь, а вопрос непосредственно погибших и пропавших без вести», - пояснил Алаудинов.

Ранее украинский офицер с позывным «Алекс» заявил о том, что российские войска создали масштабную «килл-зону» в Харьковской области, она охватывает значительную часть региона. При этом Владимир Зеленский признал 20 сентября, что в районе Купянска ведутся «жесткие действия».