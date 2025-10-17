После ночного удара "Гераней" по Кривому Рогу обесточен ряд пригородных населенных пунктов.

Местные власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры, жители публикуют фото с заревом большого пожара. К утру огонь потушили, но поселки Авангард, Верабово и Мировское по-прежнему без света.

Все эти населенные пункты подключены к подстанциям Центрального горно-обогатительного комбината. Это предприятие входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. Долларовый миллиардер, банкир, инвестор, единственный представитель Украины в рейтинге миллиардеров Bloomberg, он является главным частным спонсором ВСУ и внесен в список экстремистов в РФ.

К апрелю 2025 года структуры Ахметова оказали украинской армии и другим силовым структурам помощь более чем на 10 миллиардов гривен ($315 млн).

Щедрость Ритана Леонидовича легко объяснима. Многие принадлежавшие предприятия находятся на Донбассе и других освобожденных регионах - например, "Азовсталь". Горно-металлургический бизнес - одно из двух основных направлений бизнеса Ахметова. Только в Кривом Роге ему принадлежат четыре горно-обогатительных комбината и другие профильные предприятия.

Второй стратегический актив - энергетика. Ахметову принадлежит холдинг ДТЕК, чьи электростанции и распределительные узлы по всей стране методично уничтожает армия России. По оценке Forbes, только в 2022 году личное состояние олигарха сократилось более чем вдвое: с 14 до 6 миллиардов долларов.