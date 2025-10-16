США помогли Украине создать дрон для ударов по РФ

Московский Комсомолец

Украина в секретном партнерстве с американской компанией Auterion создала новый дальнобойный дрон-камикадзе, который способен наносить высокоточные удары на дальнем расстоянии. Аппарат оснащен искусственным интеллектом, что может сделать его неуязвимым для систем РЭБ, сообщает издание Defense Express.

США помогли Украине создать дрон для ударов по России
© соцсети

Новый беспилотник Artemis ALM-20 имеет дальность полета 1600 км и несет 45-килограммовую боевую часть. Но его главная особенность — система наведения на базе искусственного интеллекта, которая «позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации», утверждается в публикации.

Назван повод ударить «Орешником» по Украине

Как пишет издание, проект уже прошел полноценные испытания, которые включали «дальний транзит и наземное срабатывание». 

Теперь «Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабурования производства одновременно на Украине, США и Германии.

Ранее СМИ сообщали, что США уже несколько месяцев передают Украине разведданные для ударов в глубоком тылу России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва запросила у Вашингтона объяснение по поводу этой публикации.