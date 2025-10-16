США помогли Украине создать дрон для ударов по России

Украина в секретном партнерстве с американской компанией Auterion создала новый дальнобойный дрон-камикадзе, который способен наносить высокоточные удары на дальнем расстоянии. Аппарат оснащен искусственным интеллектом, что может сделать его неуязвимым для систем РЭБ, сообщает издание Defense Express.

© соцсети

Новый беспилотник Artemis ALM-20 имеет дальность полета 1600 км и несет 45-килограммовую боевую часть. Но его главная особенность — система наведения на базе искусственного интеллекта, которая «позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации», утверждается в публикации.

Как пишет издание, проект уже прошел полноценные испытания, которые включали «дальний транзит и наземное срабатывание».

Теперь «Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабурования производства одновременно на Украине, США и Германии.

Ранее СМИ сообщали, что США уже несколько месяцев передают Украине разведданные для ударов в глубоком тылу России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва запросила у Вашингтона объяснение по поводу этой публикации.