Назван повод ударить «Орешником» по Украине

Ответом России на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) способных нести ядерный заряд снарядов Tomahawk может стать удар баллистической ракетой «Орешник». Этот повод назвал в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, целью «Орешника» может стать один из объектов украинской оборонной промышленности. Он добавил, что при возможном ударе у баллистической ракеты будет лишь инертная боевая часть.

Также, по мнению военкора Коца, ответом на поставки Tomahawk также могут стать наращивание обстрелов территории Украины иным оружием, а также ядерные испытания на полигоне Новой Земли.

"Если и после этого до западных партнеров месседж не дойдет -- этот мир не спасет уже ничего" Александр Коц

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, что делать в ответ на угрозы поставки Tomahawk Украине. «У них есть военный потенциал и все необходимые возможности», — подчеркнул он.