Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине
В Пентагоне спорят о том, сколько ракет Tomahawk готовы продать союзникам по НАТО для Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Отмечается, что Пентагон сам расходует эти ракеты большими темпами, чем закупает.
С 2022 года США закупили всего 202 таких ракеты, но с 2024 года использовали не менее 124 единиц при ударам по хуситам и ядерным объектам в Иране. Кроме того, они могут их использовать в случае удара по территории Венесуэлы.
Глава МИД Польши выступил с заявлением о передаче Tomahawk Украине
По словам Таунсенда, даже если США и предоставят Tomahawk, то это будет небольшая партия, поэтому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется быть «очень осторожным с точки зрения того, как он их использует».
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.