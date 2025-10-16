В Пентагоне спорят о том, сколько ракет Tomahawk готовы продать союзникам по НАТО для Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что Пентагон сам расходует эти ракеты большими темпами, чем закупает.

«Именно об этом, вероятно, сейчас спорят в Пентагоне», — сказал бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

С 2022 года США закупили всего 202 таких ракеты, но с 2024 года использовали не менее 124 единиц при ударам по хуситам и ядерным объектам в Иране. Кроме того, они могут их использовать в случае удара по территории Венесуэлы.

Глава МИД Польши выступил с заявлением о передаче Tomahawk Украине

По словам Таунсенда, даже если США и предоставят Tomahawk, то это будет небольшая партия, поэтому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется быть «очень осторожным с точки зрения того, как он их использует».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.