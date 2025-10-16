Серебрянское лесничество, находящееся на границе Луганской и Донецкой народных республик, стало наиболее успешным направлением для российской армии за последний месяц. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС, освобождение этой территории позволило российским подразделениям развить наступление, в том числе в направлении города Северск в ДНР.

По словам эксперта, российские войска не только вытеснили украинские формирования из Серебрянского лесничества и Кременских лесов, но и продвинулись в юго-западном направлении, вплотную приблизившись к Северску. Марочко уточнил, что в настоящее время проводится зачистка территории от опасных боеприпасов, оставленных украинскими боевиками.

Освобождение лесничества несколько улучшило ситуацию для жителей прифронтовой Кременной и окрестностей, однако, как отметил эксперт, о полной безопасности в регионе можно будет говорить только после взятия Северска и Красного Лимана, откуда украинские формирования продолжают наносить удары, от которых страдает гражданское население.

