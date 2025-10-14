Стало известно, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине

По оценкам аналитиков, США смогут выделить Киеву ограниченное количество ракет Tomahawk, что не способно существенно повлиять на ход боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

США способны выделить Киеву только от двадцати до пятидесяти ракет Tomahawk, что не сможет существенно повлиять на ход конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

Директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон заявила: «Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны».

По информации бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, США имеют в распоряжении 4150 таких ракет, но на практике поставки Киеву будут ограничены. С 2022 года Пентагон закупил 200 ракет Tomahawk, из которых уже более 120 были использованы, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование еще только на 57 ракет.

Газета отмечает, что Вашингтону, вероятно, потребуется часть этих ракет для потенциальных ударов по территории Венесуэлы. Кроме того, неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу дальнейших поставок вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может привести к угрозе ракетной войны.

Эксперт Степанов отметил, что военное сотрудничество России с Кубой стало ответом на возможную передачу Tomahawk на Украину.