Военкор Евгений Лисицын заявил, что ВС РФ взяли под контроль северные кварталы города Димитров, расположенного неподалеку от Красноармейска в ДНР. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Накануне, 13 октября, в Минобороны России сообщили о переходе поселка Московское на красноармейском направлении под контроль ВС РФ. Также сообщалось, что российские войска вошли в восточные районы Димитрова.

ВС РФ поразили живую силу и технику нескольких украинских соединений, включая тяжелую механизированную, четыре механизированные, аэромобильную, штурмовую, десантно-штурмовую бригады, а также два штурмовых полка, бригаду морской пехоты, соединение теробороны и две бригады нацгвардии.

Лисицын также заявил об укреплении позиций российских подразделений в селах Панковка и Никаноровка.