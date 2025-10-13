Зеленский назвал цели для ударов Tomahawk

Владимир Зеленский заявил, что Украина просит у США ракеты Tomahawk, чтобы наносить удары по военным, а не гражданским целям. «Царьград» подчеркивает, что удары американских ракет по российской территории могут стать «предвестником третьей мировой войны».

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. На прошлой неделе Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.

В то же время Трамп подчеркнул, что «не добивается эскалации». Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Трамп раскрыл условие для поставок ракет Tomahawk Киеву

На выходных Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Зеленским. По словам президента США, они обсуждали, какое именно оружие нужно Украине. По версии «Царьграда», всеми этими заявлениями Трамп пытается отследить реакцию Москвы.