Зеленский назвал цели для ударов Tomahawk
Владимир Зеленский заявил, что Украина просит у США ракеты Tomahawk, чтобы наносить удары по военным, а не гражданским целям. «Царьград» подчеркивает, что удары американских ракет по российской территории могут стать «предвестником третьей мировой войны».
СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. На прошлой неделе Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.
В то же время Трамп подчеркнул, что «не добивается эскалации». Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Трамп раскрыл условие для поставок ракет Tomahawk Киеву
На выходных Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Зеленским. По словам президента США, они обсуждали, какое именно оружие нужно Украине. По версии «Царьграда», всеми этими заявлениями Трамп пытается отследить реакцию Москвы.
«И хотя передача этих ракет не может изменить исхода украинского конфликта, Москва закрывать глаза на них не станет и преподаст Вашингтону хороший урок. <…> Американцев предупредили о последствиях. Теперь решение за ними», - заключило издание.