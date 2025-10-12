FPV-дроны атаковали российский город

Украинские FPV-дроны атаковали город Шебекино, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из дронов атаковал жилой дом. В результате в двух квартирах повреждены стекла.

«В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано силами местных жителей. Кроме того, у стоящего рядом автомобиля разбиты стёкла и поврежден кузов», — написал Гладков.

Ранее Гладков предупредил, что из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области в регионе возможны отключения электроэнергии.