Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание The National Interest.

Один из украинских активистов отметил, что становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте.

Поведение Запада вызвало ярость у бойцов ВСУ

В материале уточняется, что моральный дух украинских солдат подрывает точность ударов таких беспилотников, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ — может достигать 40–50 километров в лучших условиях.