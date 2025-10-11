Армия России громит противника по всему фронту

ТВ Центр

За сутки потери ВСУ составили более 1 400 человек. Наши военные теснят врага по всей линии соприкосновения. Бойцы "Юга" уничтожили пять бронемашин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия неприятеля.

© РИА Новости

На харьковском направлении позиции ВСУ разгромили расчёты тяжелых огнемётных систем группировки "Север". Получив координаты целей от операторов беспилотников, "Солнцепёк" ударил по врагу термобарическими снарядами, уничтожив живую силу, технику и инженерные сооружения неонацистов.

А по неприятелю, укрывшемуся в лесном массиве, точно отработал экипаж вертолета Ка-52. "Ночной охотник" поразил авиаракетами опорник и личный состав боевиков.

На красноармейском направлении расчёты ударных беспилотников группировки "Центр" уничтожили вражеские блиндажи и позиции. Это позволило нашим штурмовым отрядам продвинуться вглубь обороны противника.