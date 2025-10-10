Военные США начали прибывать в Израиль

Американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который будет курировать реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По данным источника, в Израиле разместят около 200 военнослужащих США. Их основной задачей будет контроль за выполнением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечению безопасности, а также мониторинг усилий по формированию гражданского управления в анклаве.

«Некоторые из 200 военных прибывают с Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований в США. Они все еще ищут места для размещения координационного центра, его создание займет несколько недель», — сказал собеседник CNN.

Ожидается, что полное развертывание контингента произойдет к воскресенью. Координационный центр будет использоваться представителями разных стран, неправительственными организациями и частным сектором, чтобы «избежать хаоса и обеспечить слаженную работу гуманитарных структур».