Раскрыты подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В период с 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября... перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало ведомство.

Военные ликвилировали 19 дронов в Волгоградской области, 15 – в Ростовской, три – в Ульяновской. Кроме того, по два БПЛА сбили над Воронежской областью и Башкирией, еще один – над Саратовской областью.

Ранее власти Волгоградской области заявили об отражении массированной атаки дронов в регионе, после падения обломков получил ранения пожилой мужчина.