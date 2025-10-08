Украинские военные на всех уровнях очень возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении ВСУ на фронте, рассказал в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Накануне Меркурис сообщил, что поставки крылатых американских ракет Tomahawk необходимы Владимиру Зеленскому для эскалации конфликта, его географического расширения.

«Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас предпринимаются попытки оспорить это, что вызывает гнев украинских командиров и украинских солдат, которые, напротив, в ярости из-за того, что их силы так сильно истощены», — отметил аналитик.

Большой проблемой стало то, что Запад никогда не был в состоянии поставлять украинцам вооружения и боеприпасов в тех количествах, в которых они этого хотели, пояснил аналитик.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные украинские чиновники постоянно критикуют западных союзников за задержки поставок, недостаточное финансирование, малый ассортимент поставляемых вооружений, нежелание вводить жесткие санкции против России, долгую дискуссию об ударах вглубь российской территории.