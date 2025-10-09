Родственники военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ тщетно пытаются разыскать это соединение.

"В Сумской области 95-я ОДШБр была у противника главной ударной силой. Бригада понесла колоссальные потери, пытаясь удержать Юнаковку. После этого ее командование отстранили, часть батальонов перебросили под Красноармейск, судьба других неизвестна", - рассказал ТАСС представитель силовых структур РФ.

В Сумской области соединение делит пальму первенства по числу потерь с 225-м штурмовым полком. Ее подразделения, переброшенные в Красноармейск, также уничтожены практически полностью.

На проходящих в Киеве манифестациях родственников пропавших без вести военных большинство плакатов посвящены как раз 95-й бригаде.

Тем временем украинский Генштаб переименовал ряд оперативных зон и направлений из-за потери территорий.