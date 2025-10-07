Раскрыто слабое место ракет Tomahawk

Слабым местом крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), которые США могут передать Киеву, является дозвуковая скорость. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Военная хроника».

Эксперты отметили, что у «Томагавков» есть слабые места. Помимо того, что они летят с дозвуковой скоростью, они еще и гораздо более заметны на радиолоакторах, чем крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или JASSM-ER.

По словам автора «ВХ», эшелонированная система противовоздушной обороны может обеспечить защиту от таких ракет.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в случае поставок крылатых ракет Tomahawk их пуски невозможны без участия офицеров США. Киев, по мнению парламентария, будет только указывать цели, а пуски будут осуществлять американские военные.