Глава Минобороны Германии прокомментировал инциденты с беспилотниками

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал инциденты с беспилотниками на территории страны. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Говоря о происшествиях с дронами, министр подчеркнул, что ФРГ не находится в состоянии войны. Он заявил, что ситуацию следует воспринимать спокойно и трезво, так как беспилотники не представляли никакой угрозы.

Отвечая на предположения о том, нарушить воздушное пространство Германии могли российские дроны, Писториус заявил, что президент России Владимир Путин мог бы предположить реакцию Берлина на это.