Центр передовых беспилотных технологий «Рубикон» стал злейшим врагом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий «Рубикон». Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата», — говорится в материале.

Издание уточнило, что воздушный перехват представляет собой тактику, заключающуюся в лишении украинских войск возможности получить припасы и подкрепление. Представители ВСУ отметили, что российские операторы беспилотников в рамках этой тактики наносят удары по целям в тылу, держа под контролем дороги. Украинские военные назвали подобный подход современным вариантом «средневековой осады».

В сентябре заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в течение года подразделения центра «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов ВСУ. Замглавы ведомства добавил, что только за последние три месяца операторы дронов выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов.

