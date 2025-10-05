В США назвали «злейшего врага» ВСУ
Центр передовых беспилотных технологий «Рубикон» стал злейшим врагом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий «Рубикон». Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата», — говорится в материале.
Издание уточнило, что воздушный перехват представляет собой тактику, заключающуюся в лишении украинских войск возможности получить припасы и подкрепление. Представители ВСУ отметили, что российские операторы беспилотников в рамках этой тактики наносят удары по целям в тылу, держа под контролем дороги. Украинские военные назвали подобный подход современным вариантом «средневековой осады».
В сентябре заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в течение года подразделения центра «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов ВСУ. Замглавы ведомства добавил, что только за последние три месяца операторы дронов выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов.
Ранее российские БПЛА поразили газораспределительную станцию ВСУ.