Военный эксперт объяснил значение Северска в зоне СВО

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил значение Северска в зоне СВО. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Дандыкина, установление контроля над Северском имеет большое значение для российских сил. Как заявил эксперт, населенный пункт является важным оперативно-тактическим пунктом.

«И, конечно, освобождение этого города имеет большое значение и по той причине, что уже практически сейчас начинаются бои за славянско-краматорскую агломерацию. Надо учитывать еще краснолиманское направление, Северск. Я думаю, что все это будет теперь проходить гораздо более короткими темпами, нежели раньше. Вот это очень важно», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские силы вошли в Северск.