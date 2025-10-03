Ядерный арсенал США признали устаревшим

Американские эксперты пришли к выводу, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на доклад правоконсервативного исследовательского института США.

В докладе утверждается, что арсенал Америки, насчитывающий около 1750 единиц ядерного оружия, делает страну уязвимой в эпоху, когда Москва, Пекин и Пхеньян «с головокружительной скоростью наращивают свои арсеналы».

Автор исследования рекомендовал президенту США Дональду Трампу почти утроить количество развернутых боеголовок к 2050 году. По данным Пентагона, только Китай ежегодно создает сто новых единиц ядерного оружия и к середине 2030-х годов может достичь стратегического паритета с США.

«Самая новая боеголовка, которая у нас есть, была создана в 1989 году», - рассказал Роберт Питерс, автор доклада.

Он добавил, что современная структура вооруженных сил США была разработана, когда президент Барак Обама был у власти в 2010 году. Тогда предполагалось, что между США и Россией больше не будет реальной конкуренции, а Китай даже не был реальным игроком на ядерном поле.

Трамп сообщил о восстановлении ядерного потенциала США

По мнению Питерса, к 2050 году Вашингтон должен увеличить количество своих ядерных боезарядов примерно до 4625 единиц оперативно развернутого ядерного оружия. Эксперт считает, что в их число должны войти около 3500 стратегических боеголовок, размещаемых на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), подлодках и бомбардировщиках, а также около 1125 единиц нестратегического оружия (бомбы свободного падения и ракеты оперативно-тактической дальности).

«Сегодня у нас есть арсенал, срок службы которого на десятилетия превзошел запланированный, и военная конструкция, созданная для очень благополучного мира», - подчеркнул Питерс.

Предложение Питерса предусматривает модернизированные силы, включающие новые межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel, подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Колумбия», малозаметные бомбардировщики B-21, способные нести ядерное оружие, крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие оперативного диапазона.

Отмечается, что этот план позволит сохранить численность американских сил ниже уровня времен холодной войны, но сделает ее значительно выше современных показателей. По задумке Питерса, 3200 боеголовок необходимо передать Северному командованию и сосредоточить на обороне страны.

Около 750 боеголовок предлагается разместить в Европе, а еще 675 - в Индо-Тихоокеанском регионе. В докладе также содержится призыв к размещению ядерного потенциала на территории Финляндии и Польши. Это предложение наверняка вызовет недовольство Кремля, подчеркивает Fox News. Сейчас ядерное оружие США размещено в Италии, Германии и Нидерландах - на базах, выбранных в годы холодной войны

Неизвестно, прислушается ли нынешняя администрация США к рекомендациям Питерса. Ранее Трамп предложил провести переговоры о «денуклеаризации» с соперниками США.