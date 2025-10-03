ВС РФ подошли к окраинам Званковки под Северском

Российские подразделения, продвигающиеся в районе Северска, вышли к окраинам села Звановка. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Евгений Лисицын.

По информации журналиста, ВС РФ также продолжают давить на Дроновку. В лесах севернее Ямполя зона контроля растет, а сам Ямполь атакуется российскими военными с востока.

Лисицын также рассказал, что на константиновском направлении военные зачистили север Клебан-Быка, а на покровском — выбили противника с высот у Панковки и улучшили положение у Владимировки. На запорожском направлении продолжается штурм Приморского и Степногорска. Купянск фактически превращен в арену уличных боев.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявлял, что на краснолиманском направлении российские бойцы, продвигающиеся в поселке Ямполь, ведут бои в его центре.