В небе Волгограда произошли минимум 8 взрывов

Над Волгоградом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Об этом сообщает Mash. Как пишет Telegram-канал, в небе могло быть больше 10 БПЛА, летевших в сторону Саратова. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны приходят сообщения об угрозе беспилотников.

В 0:49 в местной аэропорту прекратили принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов. Mash добавляет, что там действует план "Ковер".

План "Ковер" - режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.