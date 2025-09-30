Норвегия поможет Дании отражать "угрозы БПЛА" на европейских саммитах

Власти Норвегии помогут Вооруженным силам Дании в отражении возможных "угроз БПЛА" во время неформальных саммитов ЕС и Европейского политического сообщества, которые состоятся 1 и 2 октября в Копенгагене. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

© Global look

"Правительство Норвегии решило предоставить властям Дании помощь в борьбе с возможными угрозами со стороны беспилотников во время встреч высокого уровня, которые пройдут в Дании на этой неделе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Осло приняло такое решение после просьбы Копенгагена. "Это означает, что личный состав и техника Норвегии окажут поддержку датским вооруженным силам в обеспечении безопасности", - отметили норвежские власти.

При этом в правительстве Норвегии сообщили, что не раскроют детали предоставляемой помощи "по соображениям безопасности".

Ранее власти Дании закрыли на неделю воздушное пространство страны для полетов любых гражданских беспилотников, и только в особых случаях операторы БПЛА смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов. Данный запрет действует с сегодняшнего дня и до конца пятницы.