Норвегия поможет Дании отражать "угрозы БПЛА" на европейских саммитах
Власти Норвегии помогут Вооруженным силам Дании в отражении возможных "угроз БПЛА" во время неформальных саммитов ЕС и Европейского политического сообщества, которые состоятся 1 и 2 октября в Копенгагене. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.
Отмечается, что Осло приняло такое решение после просьбы Копенгагена. "Это означает, что личный состав и техника Норвегии окажут поддержку датским вооруженным силам в обеспечении безопасности", - отметили норвежские власти.
При этом в правительстве Норвегии сообщили, что не раскроют детали предоставляемой помощи "по соображениям безопасности".
Ранее власти Дании закрыли на неделю воздушное пространство страны для полетов любых гражданских беспилотников, и только в особых случаях операторы БПЛА смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов. Данный запрет действует с сегодняшнего дня и до конца пятницы.