Раскрыт коварный план НАТО по передаче Украине Tomahawk
Крылатые ракеты Tomahawk могут быть переданы Украине после их перепродажи Великобритании и Германии. Об этом рассказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Он напомнил, что ракеты Tomahawk являются американским аналогом российского «Калибра», однако сейчас у Украины нет кораблей такого класса, который нужен для их запуска.
Военный эксперт при этом усомнился, что Tomahawk могут появиться у Киева в самом ближайшем будущем.
В Киеве назвали причину желания Зеленского получить ракеты Tomahawk
26 сентября СМИ сообщили, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал предоставить Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk. Позднее вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что Вашингтон рассматривает возможность поставок странам НАТО этих крылатых ракет для последующей передачи Украине.