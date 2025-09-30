Раскрыт коварный план НАТО по передаче Украине Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk могут быть переданы Украине после их перепродажи Великобритании и Германии. Об этом рассказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что ракеты Tomahawk являются американским аналогом российского «Калибра», однако сейчас у Украины нет кораблей такого класса, который нужен для их запуска.

«В теории можно переоборудовать два корвета, построенных турками, но вряд ли они для этого подойдут. Сейчас Вооруженные силы Украины используют «Нептуны». [США] хотят [переправить ракеты] через НАТО, это одна семейка. Перепродадут Британии, те — Германии, а ФРГ — Украине», — добавил Дандыкин.

Военный эксперт при этом усомнился, что Tomahawk могут появиться у Киева в самом ближайшем будущем.

В Киеве назвали причину желания Зеленского получить ракеты Tomahawk

26 сентября СМИ сообщили, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал предоставить Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk. Позднее вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что Вашингтон рассматривает возможность поставок странам НАТО этих крылатых ракет для последующей передачи Украине.