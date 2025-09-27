фото: t.me/s/vvgladkov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, об этом вечером 27 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал», — уточнил он в Telegram-канале.

По данным Гладкова, прилет пришелся в дорожное полотно, повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены десять автомобилей.

Ранее, 22 сентября, «ГлагоL» сообщал, что два человека пострадали в результате детонации украинского беспилотника возле здания администрации Белгорода.