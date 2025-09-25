Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в 2026 году ВСУ могут предпринять попытки атак в Сумской области и под Крымом. Об этом Кнутов рассказал NEWS.ru.

По мнению Кнутова, ВСУ в следующем году будет больше интересовать Сумская область и «выход к Крыму». Деталей он не привел.

Ранее украинские военные, с которым побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.