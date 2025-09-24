ВСУ атаковали центр Новороссийска: есть погибшие

Новороссийск подвергся атаке со стороны ВСУ. Двое человек погибли и трое пострадали.

«️Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», – заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, погибли двое, еще трое пострадали. Повреждены пять жилых домов, включая многоквартирные, и здание гостиницы. Отражение атаки продолжается.

