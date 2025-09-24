Украинские беспилотники атаковали предприятие "Газпрома" в Башкирии

Украинские БПЛА нанесли удар по предприятию "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.

Он уточнил, что специалистам предстоит оценить полученные повреждения. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, также принимаются меры по тушению возникшего пожара.

В ночь на 24 сентября российские средства ПВО отразили массированную атаку дронов противника на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. При падении обломков аппаратов в некоторых районах региона вспыхнула сухая трава, однако пожарные быстро ликвидировали все возгорания.

Кроме того, в Руднянском районе нарушилось электроснабжение села Покуйково. Предварительно, повреждений жилых домов и пострадавших нет.