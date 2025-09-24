Российские войска заняли новые позиции на северо-западе Купянска после ожесточенных боев. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что украинское командование направило в район дополнительные силы, включая националистические формирования. По его словам, их действия носят маневренный характер, и они одновременно выполняют функции заградотрядов.

Информацию о переброске новых сил ВСУ подтвердили ТАСС и в российских силовых структурах. Направленные в город части Национальной гвардии Украины получили задачу пресекать отступление мобилизованных военнослужащих ВСУ и не допускать их сдачи в плен.

Закрепление российских сил на новых позициях в Купянске указывает на постепенное развитие наступления в этом секторе. Ответные меры украинского командования в виде переброски заградотрядов говорят о кризисе управления войсками.