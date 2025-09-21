СМИ: генерал Лапин уволен с военной службы

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением.

По данным издания, пост командующего Ленинградским военным округом занял генерал-полковник Евгений Никифоров.

Лапин в 2022 году возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». Позже он был переведён на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

Затем генерал был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа и руководил группировкой «Север».