СМИ: генерал Лапин уволен с военной службы

РБК: генерал Лапин уволен с военной службы
Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением.
По данным издания, пост командующего Ленинградским военным округом занял генерал-полковник Евгений Никифоров.
Лапин в 2022 году возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». Позже он был переведён на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.
Затем генерал был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа и руководил группировкой «Север».