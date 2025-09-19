Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицский заявил, что желание главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники, находящиеся над Украиной, с территории Польши, является подготовкой к вступлению страны в прямой конфликт с Россией.

По словам Лисицкого, это означало бы прямое участие Польши в войне без защиты статьи 5 Устава НАТО.

Myśl Polska: Польша убеждает граждан в неизбежности войны с Россией

Кроме того, он добавил, что польское правительство использует ситуацию в своих целях.