Польша готовится вступить в украинский конфликт
Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицский заявил, что желание главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники, находящиеся над Украиной, с территории Польши, является подготовкой к вступлению страны в прямой конфликт с Россией.
По словам Лисицкого, это означало бы прямое участие Польши в войне без защиты статьи 5 Устава НАТО.
Myśl Polska: Польша убеждает граждан в неизбежности войны с Россией
Кроме того, он добавил, что польское правительство использует ситуацию в своих целях.
«Какой ещё план есть у нынешнего правительства [Польши], чтобы дожить до конца срока? До появления беспилотников правительство пребывало в полном разладе. У него не было ни концепции, ни плана. Поэтому я и говорю, что правительство политически эксплуатирует эту ситуацию», — поделился Лисицкий.