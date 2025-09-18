Военкор сообщил о боях ВС РФ на северо-востоке Ямполя

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российские войска вошли в поселок Ямполь с северо-востока. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Поселок Ямполь расположен в Краматорском районе ДНР. Военные эксперты отмечают, что контроль над Ямполем открывает путь к Красному Лиману и Славянску. Расстояние от Ямполя до окрестностей Славянска составляет чуть больше двадцати километров.

Котенок сообщил 18 сентября, что ВС РФ вошли в северо-восточную часть Ямполя и ведут бои за поселок. По его данным, российские силы пересекли железнодорожные пути между Ямполем и Дроновкой.

Котенок назвал Ямполь одним из ключевых населенных пунктов для ВСУ. По его словам, потеря поселка обернется для украинских сил серьезными проблемами на краснолиманском и северском направлении.