Британский генерал раскритиковал НАТО за инцидент с дронами в Польше

НАТО не справилась со своей прямой обязанностью по защите государств-членов во время инцидента с дронами в Польше.
Об этом заявил британский генерал, бывший заместитель Верховного главнокомандующего НАТО Ричард Ширрефф, передает The Independent.
По словам генерала, ответ НАТО должен продемонстрировать реальную силу альянса.
В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.
В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.