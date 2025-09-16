Новейший дрон-бомбардировщик поступил на вооружение в зоне СВО

Российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Новый беспилотник, созданный по запросу волонтеров из Твери, поступил на Авдеевское направление и уже прошел испытания в боевых условиях.

«Нашими инженерами создан гексакоптер-бомбардировщик „Кощей“. Это дрон — аналог украинской „Бабы-яги“, хотя технически это совершенно иной аппарат. Проект разрабатывался по запросу тверских волонтеров. „Кощей“ — возвращаемый беспилотник, несущий от трех до шести зарядов. Дрон уже применяется в зоне спецоперации, партия аппаратов поступила на Авдеевское направление. Отзывы от военнослужащих получаем положительные», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию предприятия.

В организации уточнили, что максимальная полезная нагрузка дрона составляет до 15 килограммов. Помимо основной функции — бомбардировки — «Кощей» может использоваться для доставки грузов в труднодоступные районы, где военнослужащие оказались отрезаны от традиционных маршрутов снабжения. Представитель компании также анонсировал планы по расширению сферы применения аппарата: в будущем его предполагается использовать для спасательных операций МЧС России.

Дальность полета дрона достигает 30 километров. Однако при использовании ретранслятора связи этот показатель может быть увеличен.

Как URA.RU писало ранее, в зоне СВО успешно прошли испытания новые FPV-дроны «Гортензия», оснащенные системой управления по оптоволоконному кабелю. В ходе тестовых мероприятий были задействованы аппараты моделей «Гортензия 7» и «Гортензия 10», которые продемонстрировали высокую эффективность и получили положительную оценку со стороны военнослужащих.