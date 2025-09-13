Украинские беспилотники атаковали нефтяное предприятие в Башкирии

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтяное предприятие Башкирии. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщил глава республики Радий Хабиров.

В результате атаки пострадавших нет. Предприятие получило незначительные повреждения. На территории площадки начался пожар, который ликвидируют экстренные службы.

— Сегодня предприятие «Башнефти» подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, — написал Хабиров в своем Telegram-канале.

Атаки ВСУ на российские регионы: поврежденные многоэтажки и пострадавшие

Ранее украинский дрон атаковал здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. При падении беспилотника произошло детонирование рядом с вентиляционной трубой действующего энергоблока. В результате атаки были выбиты окна во вспомогательных помещениях, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию.