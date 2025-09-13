Симоньян назвала знак победы России в СВО

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что для нее знаком победы в специальной военной операции (СВО) на Украине станет возвращение в Россию тех регионов, которые этого хотят, и прекращение притеснения русскоязычных. Об этом она заявила в эфире программы «Русский ковчег», пишет РИА Новости.

Также, по ее мнению, победой можно будет считать тот момент, когда Украина перестанет представлять угрозу для России. Она добавила, что речь не идет об угрозе существованию государства, а о гарантированном прекращении атак дронов и других средств, применяемых украинской стороной.