В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина. В Одесской области в настоящее время объявлена воздушная тревога. В "красной" зоне также находятся Днепропетровская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. В ночь на 13 сентября украинское издание "Общественное. Новости" сообщало о взрыве в городе Сумы на севере Украины. Незадолго до этого сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. 6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.