Воздушно-космические силы России уничтожили самолет Су-27, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ).

© Минобороны РФ

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Истребитель Су-27 украинской армии потерпел крушение в Запорожской области 11 сентября. Управлявший боевым судном 30-летний летчик Александр Боровик скончался в результате случившегося.

В этот же день в ведомстве сообщили, что российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

7 сентября самолет-разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Bombardier ARTEMIS II осуществлял патрулирование воздушного пространства над Черным морем.

Помимо этого, в конце августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ. Самолет разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания. В результате погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь.