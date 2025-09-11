Раскрыто, где Украина может прятать военные самолеты

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли переместить военные самолеты на приграничные аэродромы в Польше или Румынии. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Эти операции вооруженные силы Украины проводят под видом учений, сообщил собеседник издания.

Эксперт не исключил, что такие полеты могут выполняться с целью отремонтировать или подготовить самолеты более тщательно для работы. Например, Су-24 могут быть переоборудованы под запуски Storm Shadow или SCALP — крылатых ракет, которые предоставляют им Великобритания и Франция.

Действующих аэродромов, где могут быть размещены военные самолеты, осталось еще много на Западной Украине, отметил генерал. И там очень мощная, разветвленная система укрытий, добавил он.

ВСУ получили F-16 и совершили на них первый боевой вылет

Ранее украинские ресурсы сообщили, что 11 сентября на Запорожском направлении разбился истребитель Су-27 ВСУ. Пилот майор Александр Боровик погиб во время выполнения боевого задания.