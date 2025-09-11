ВСУ потеряли истребитель Су-27

ВСУ потеряли тяжелый истребитель Су-27. Летчик погиб.

© Global look

О катастрофе сообщил военный блогер, специалист по боевой авиации и действующий летчик ВКС России Алексей Воевода.

По его данным, уничтоженный самолет был приписан к 39-й бригаде тактической авиации ВВС Украины. Она базируется на аэродроме Озерное в Житомирской области.

Управлял самолетом и погиб вместе с ним 30-летний майор Александр Боровик.

Су-27 был уничтожен при выполнении боевого задания на Запорожском направлении 11 сентября около 13:30. Другие подробности происшествия пока неизвестны.