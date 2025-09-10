Генсек НАТО прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Североатлантический альянс проводит оценку заявлений Польши об инциденте с дронами.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — сообщил Рютте.

Генсек альянса добавил, что в обезвреживании беспилотников были задействованы самолеты четырех стран, а именно Польши, Германии, Нидерландов и Италии. Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны была активирована и «успешно обеспечила защиту территории» Польши.

Упавший в Польше дрон назвали муляжом

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск доложил генсеку НАТО о сбитых беспилотниках над страной. Туск добавил, что польская сторона находится в постоянном контакте с руководством Североатлантического альянса.