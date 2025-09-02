Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера

Оператор ударного FPV-дрона группировки «Север» в рамках расширения буферной зоны в Сумской области влетел в защищенный средствами РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вскрыл его. Таким образом он повторил трюк героя киносаги «Звездные войны» Люка Скайуокера, сообщает РИА Новости.

Офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь рассказал, что российский оператор нашел брешь в защите укрытой антидроновой сеткой фронтовой дороги и залетел внутрь.

«...И, как Люк Скайуокер по тоннелю "Звезды Смерти" в четвертом эпизоде фильма "Звездные войны", пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров, укрывавших найденную дорогу антидроновыми сетями», — отметил военный.

Витязь добавил, что благодаря успешной операции логистический канал перешел под полный контроль «Севера».

