Российские штурмовики, участвующие в операциях в Сумской области, рассказали РИА Новости о своих боях с ВСУ. Военные отметили, что небо на этом направлении «кишит дронами».

Штурмовик 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Кречет» рассказал, что иногда военным приходится носить с собой не только запасы боекомплекта, воды и аккумуляторов для раций, но и раздвижные лестницы.

Общий вес груза с оружием и броней превышает полсотни килограммов. Собеседник РИА Новости рассказал, что в одном из случаев от места высадки штурмовиков до противотанковых рвов ВСУ лестницы пришлось нести почти 15 километров.

«Иначе никак. Оба рва глубокие. Укрыться негде - разве что кепкой от дронов отмахиваться. В первом лестницы еще нормально хватило. А вот во втором с последней ступеньки за коренья какие-то цеплялись, чтобы выкарабкаться», - рассказал «Кречет».

Он добавил, что эта операция проводилась под артиллерийским огнем ВСУ и постоянными атаками дронов. «Кречет» отметил, что военным помогло грамотное планирование маршрута - они заранее выбрали место, где ко рвам ближе всего лесополосы. В результате штурмовики смогли преодолеть преграду без потерь и вскоре взяли под свой контроль село.

Армия России заняла весь юг ДНР

РИА Новости отмечает, что в некоторых случаях штурм может длиться неделю, за ним следуют тренировки и подготовка к следующим выходам - на все это может уйти от десяти дней до месяца.

Заместитель командира роты штурмовиков с позывным «Крепкий» рассказал, что в пехоте ВСУ на сумском направлении сейчас «мощная просадка». По его словам, у ВСУ стало меньше наемников и специалистов, к тому же «идейных повыбивало».

«Но недооценивать, конечно, не стоит. Есть и очень квалифицированные подразделения - егерские бригады, к примеру. Они здесь, в Сумской области, наиболее стойкие у ВСУ», - подчеркнул «Крепкий».

В заключение военный добавил, что штурм позиций дается гораздо легче, чем долгий путь до точки, так как небо «кишит беспилотниками».

Источник ТАСС в российских силовых структурах ранее рассказал, что ВС РФ уничтожили крупные склады штурмовиков ВСУ у Верхней Сыроватки в Сумской области. Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов сообщал, что ВС РФ успешно выполняют задачи по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.